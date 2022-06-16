Захарова: в санкционный список Лондона не включен ни один украинский нацист

Фото: Вячеслав Прокофьев/Фотохост-агентство ТАСС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в Telegram-канале санкции Лондона в отношении патриарха всея Руси Кирилла и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. По ее словам, Великобритания до сих пор не внесла ни одного украинского нациста ни в один «черный список».

Британия внесла в санкционные списки патриарха Кирилла и российского детского омбудсмена Львову-Белову. Всё, что вы должны знать о британском режиме, не включившем ни в один санкционный список ни одного украинского нациста с выколотой свастикой, — написала дипломат.

Великобритания ввела санкции против патриарха всея Руси Кирилла, обвинив его в открытой поддержке действий Кремля в конфликте на Украине. Под рестрикции также попала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, которую обвинили в «насильственном вывозе» в Россию и принудительном усыновлении более двух тысяч детей из ДНР.

Кроме того, под санкции попали члены «Комитета спасения мира и порядка», главой которого является Кирилл Стремоусов. Также британские власти ввели ограничения против депутата Мосгордумы Сергея Савостьянова и руководителя авиакомпании «Волга-Днепр» Алексея Исайкина.