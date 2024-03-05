Захарова усомнилась, нужны ли европейские послы в Москве Захарова: послы стран Евросоюза в Москве абсолютно себя дискредитировали

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Мария Захарова

Послы стран Евросоюза в Москве абсолютно себя дискредитировали, заявила в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Всемирного фестиваля молодежи. Таким образом она отреагировала на новость о том, что евродипломаты не явились на встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым перед президентскими выборами. По ее словам, возникает вопрос о целесообразности их пребывания в РФ.

Я думаю, что выводы будут сделаны, и у меня сомнений нет, что они себя абсолютно дискредитировали внутри нашей страны и за рубежом, — подчеркнула дипломат.

Кроме того, Захарова в эфире программы «Соловьев Live» отметила, что послы западных стран в Москве занимаются вмешательством во внутренние дела России. Также, по ее словам, они организуют «перформансы», которые тоже сопряжены с вмешательством в дела РФ.

В свою очередь заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что послов Евросоюза, отказавшихся встречаться с Сергеем Лавровым, следовало бы выслать из государства. По его словам, уровень дипотношений с соответствующими европейскими странами можно было бы понизить. Он добавил, что отказ послов Евросоюза встречаться с Лавровым всецело расходится с идеей существования дипломатических миссий.