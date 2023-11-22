Захарова усомнилась, что отказ Еревана от ОДКБ отвечает интересам народа Захарова: отказ Армении от участия в сессии ОДКБ не отвечает интересам ее народа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Решение Еревана не участвовать в мероприятиях ОДКБ вызывает сожаление, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, который транслировало российское ведомство. По ее словам, эти действия не отвечают интересам народа Армении.

Решение армянского руководства... вызывает, конечно, сожаление, мы не считаем, что оно отвечает долгосрочным интересам армянского народа и будет способствовать укреплению безопасности, стабильности этой дружественной нам страны, — сказала она.

При этом Захарова отметила, что Ереван не намерен блокировать работу уставных органов организации. Это, как подчеркнула она, оставляет двери для Армении открытыми и позволяет республике в дальнейшем присоединиться к работе ОДКБ.

Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что не будет участвовать в заседании Организации Договора о коллективной безопасности, которое пройдет в декабре. По его словам, он считает свое участие в мероприятии неуместным. При этом он подчеркнул, что Ереван не планирует выходить из состава организации, несмотря на то что она «не выполняет своих обязательств» перед республикой. До этого в МИД Армении сообщили, что министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян не сможет участвовать в заседаниях в рамках ОДКБ в Минске, которые запланированы на 23 ноября. Еще раньше от участия в заседании ОДКБ отказался премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва рассчитывает на продолжение работы Армении в рамках ОДКБ. По его словам, Россия сожалеет о том, что Армения не будет присутствовать на высоком уровне на ноябрьском саммите.