Захарова усомнилась, что Киев попросит о перемирии Захарова: официальных предложений о пасхальном перемирии от Украины не поступало

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Россия не получала от Украины никаких официальных предложений о пасхальном перемирии, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru. По ее словам, она сомневается, что от Киева поступит такая инициатива.

Никаких официальных предложений из Киева о пасхальном перемирии российской стороне не поступало. Вряд ли это произойдет. Особенно с учетом демонстрируемого киевским режимом воинственного настроя на продолжение боевых действий, — заявила она.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что комментариев о предложенном папой римским Франциском пасхальном перемирии в зоне специальной военной операции не будет. Он пояснил, что в Кремле не слышали об этом непосредственно от Ватикана.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя предложение папы римского Франциска о приостановке огня на две недели на время празднования Пасхи католиками и православными, заявил, что пасхальное перемирие на Украине действительно возможно, но оно нарушит военную стратегию российских военных. Парламентарий отметил, что такое решение может негативно отразиться на дальнейших боевых действиях.