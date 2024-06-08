Захарова упрекнула французского министра Сежурне необразованностью

Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Стефан Сежурне

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях ПМЭФ упрекнула министра иностранных дел Франции Стефана Сежурне необразованностью. Она напомнила, что дипломат, объясняя почему Россию не пригласили на празднование Дня освобождения Европы, заявил, что союзники в то время «освободили Европу от империализма». По ее словам, которые приводит с полей форума корреспондент NEWS.ru, Франция в то время должна была совершить самоубийство.

Понимаете с кем мы имеем дело? Мы раньше думали, что это просто плохие ребята или просто необразованные, а когда плохие ребята еще и не образованные — это уже страшно, это опасно. <...> Вы меня извините, если бы сражалась Европа тогда в сороковые годы с империализмом, тогда Франция должна была бы совершить самоубийство, — сказала российский дипломат.

Бывший кандидат в президенты, лидер французской правой партии «Реконкиста» Эрик Земмур в эфире Europe 1 напомнил, что именно Россиясокрушила гитлеровскую армию, и только лишь после этого во Франции высадились американские подразделения для освобождения Западной Европы. Таким образом он отреагировал на отказ властей приглашать РФ на церемонию по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии.