Захарова упрекнула Белый дом в двуличии из-за дел Грайнер и Трампа

Фото: Министерство иностранных дел России

Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила реакцию Белого дома на решение российского суда по делу американской баскетболистки Бриттни Грайнер о перевозке наркотиков, которое Вашингтон счел «неприемлемым». В своём Telegram-канале дипломат указала на то, что американское правительство комментирует признательные показания спортсменки, однако воздерживается от них, когда дело касается обысков в доме экс-президента США Дональда Трампа.

На каком основании слова американской баскетболистки о наличии у нее запрещённых к провозу наркотических веществ ставятся Белым домом под сомнения, а экстраординарное событие, которое вызывает вопросы у всех Штатов, — обыски в частном доме предыдущего главы государства, изъятие документов, которые, как утверждается, имеют отношение к национальной безопасности США, — нет? — возмутилась Захарова.

Дипломат напомнила, что Грайнер провозила картриджи для курения, в которых содержалось гашишное масло, в чем баскетболистка на суде призналась сама, поскольку «смысла отпираться не было никакого». Представитель ведомства подчеркнула, что Белый дом отреагировал на приговор, однако комментировать расследование вокруг Трампа отказалась.

Полная тишина, хотя речь идёт об американском правосудии и правоохранительных органах, — написала дипломат.

В начале августа Химкинский городской суд Московской области признал американскую баскетболистку виновной в хранении и контрабанде наркотиков. Ей было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотиков без цели сбыта) и ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в значительном размере). Спортивные достижения двукратной олимпийской чемпионки и частичное признание вины суд учел в качестве смягчающих обстоятельств.

Ранее агенты ФБР изъяли 11 комплектов секретных документов во время обыска в доме Трампа. Некоторые из них были помечены грифом «совершенно секретно» и не должны были вывозиться из специальных государственных учреждений. По данным издания Politico, расследование грозит Трампу тюрьмой или штрафом. При этом пресс-секретарь главы государства Джо Байдена Карин Жан-Пьер утверждает, что Белый дом не участвует в расследовании дела.