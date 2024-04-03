Захарова уличила Швецию в безразличии к своим гражданам из-за Украины Захарова: Швеция неуклюже пытается оправдать наличие своих наемников в ВСУ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Швеция безразлична к судьбам собственных подданных, так как подстрекает граждан к участию в конфликте на Украине попытками объяснить присутствие там своих наемников, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые приводит пресс-служба ведомства, Стокгольм предпринимает «неуклюжие» попытки оправдаться за подобных «солдат удачи».

Попытки <...> Швеции неуклюже легитимизировать подобных «солдат удачи» и таким образом фактически подстрекать к поездкам в горячую зону еще большее количество шведских граждан говорят о полном безразличии Стокгольма к судьбам собственных подданных, — заявила Захарова.

Она отметила, что России известно об участии иностранных, в том числе шведских, наемников в боевых действиях на стороне ВСУ. Дипломат выразила уверенность, что украинское посольство в Швеции занимается вербовкой местных граждан, хотя и на сайте дипмиссии Украины отсутствуют ссылки на иностранный легион ВСУ.

Ранее пресс-секретарь МИД Швеции Тумас Ванеск заявил, что участие шведских граждан в обороне Украины не является незаконным. По его словам, посольство Украины в Стокгольме может вербовать шведов для участия в боевых действиях, поскольку это не противоречит международному праву.

Кроме того, российский военный из 20-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск с позывным Бошка отмечал, что на Донецком направлении часто встречаются польские наемники. По его словам, они приезжают за деньгами, что сказывается на их уровне подготовки и мотивации — воюют «хорошо, но недолго».