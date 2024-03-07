Захарова уличила Санду в грязной игре против Гуцул Захарова: Санду из ненависти организовала травлю главы Гагаузии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Президент Молдавии Майя Санду под прикрытием закона откровенно сводит счеты с главой Гагаузской автономии Евгенией Гуцул, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее мнению, против Гуцул развернули настоящую травлю, передает RT.

Это (избрание Гуцул. — NEWS.ru) вызвало такую озлобленность и ненависть Майи Санду, что девушку буквально сразу начали травить, используя все доступные способы, в том числе использовали законодательство в качестве инструмента политической не борьбы даже, а изничтожения своего оппонента, — подчеркнула Захарова.

Представитель МИД подчеркнула, что народ избрал Гуцул в полном соответствии с законом. Кроме того, то, как избиратели буквально отстояли главу Гагаузии, не вызывает сомнений в ее легитимности.

Ранее глава Гагаузии заявила, что после поездки в Россию намерена вернуться в Молдавию, несмотря на попытки запугивания со стороны Кишинева. Политик заявила, что угрожают арестовать ее прямо в аэропорту.

Политолог Александр Перенджиев выразил мнение, что Россия и Турция могут объединиться для защиты Гагаузии в случае давления со стороны Кишинева. По его словам, власти Молдавии пошли на непродуманный шаг, оказывая давление на главу Гагаузии. При этом, отметил эксперт, Молдавия опасается превращения Гагаузии во «второе Приднестровье».