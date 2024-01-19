Захарова уличила «неолиберальный» Запад в нетерпимости из-за Михалкова Захарова: блокировка YouTube-канала Михалкова стала примером нетерпимости Запада

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Михалков

Блокировка YouTube-канала российского режиссера Никиты Михалкова стала примером цензуры и нетерпимости «неолиберального» Запада, заявила в своем Telegram-канале представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, свобода слова является «пустым звуком» для Вашингтона.

Классический пример политической цензуры и патологической нетерпимости неолиберального Запада к точкам зрения и мнениям, отличным от своих. <...> Защита права на свободу доступа к информации, плюрализм мнений, свобода слова — все это пустой звук для Белого дома, Госдепа и тем более полностью подконтрольной спецслужбам США частной корпорации, — сказала Захарова.

Она добавила, что программа «Бесогон TV» Михалкова доступна на Rutube. Как отметила Захарова, эта площадка не страдает «манией величия» и не имеет «неоколониальных» замашек.

Михалков, комментируя блокировку канала «Бесогон TV» на YouTube, удивился, что проекту так долго удалось просуществовать на этой площадке, учитывая то, какие «острые и неудобные для коллективного Запада» темы поднимались в выпусках передачи. Михалков напомнил, что он уже больше года находится под санкциями. Режиссер также заверил, что его команда была готова к «таким конвульсиям» Запада.