«Нам хотят поражения»: в МИД не поверили словам Макрона о разгроме России Захарова уличила Макрона в попытке усидеть на двух стульях после слов о разгроме России

Фото: Henri Swzarc/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Париж никогда не желал разгрома Москвы, не стоит воспринимать всерьез, поскольку власти страны продолжают поставлять оружие на Украину, заявила в своем Telegram-канале представитель МИД России Мария Захарова. Она напомнила, что Франция начиналась не с Макрона, а с Наполеона, который в 1812 году двинулся с войском на Москву.

Франция началась не с Макрона, а останки Наполеона, почитаемого на государственном уровне, покоятся в центре Парижа. Чтобы и Франция всё понимала, и Россия. Франция — член НАТО. Альянс во всех документах прописывал в качестве противника Россию. Париж, возможно, и сопротивлялся, но сделать ничего не смог и солидаризировался с этим. Поставки оружия на фоне заявлений о недопустимости победы России не оставляют иного логического вывода, кроме одного — нам хотят поражения. Перехотят, — написала Захарова.

Она отметила, что Макрон открыто признался в попытках Запада несколько раз поменять режим в России. По словам представителя МИД РФ, французский лидер пытался наладить контакты с Москвой, зная при этом, что против нее развернута кампания по антиконституционной смене власти.

По итогам Мюнхенской конференции по безопасности Макрон заявил, что Франция никогда не выступала и не будет выступать за разгром России. Глава государства добавил, что те, кто этого желает, хотят прежде всего сокрушить Россию. Несмотря на это, он добавил, что странам Запада необходимо усилить поддержку украинских властей.