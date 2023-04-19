Захарова уличила Киев в попытке вновь разыграть продовольственную карту Захарова заявила о сложностях с регистрацией судов и инспекциями по зерновой сделке

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

В совместном координационном центре в Стамбуле стали появляться трудности с проведением инспекций судов в рамках зерновой сделки, которые обусловлены действиями представителей Украины и ООН, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, чьи слова опубликованы в Telegram-канале внешнеполитического ведомства. По ее мнению, своими шагами Киев добивается того, чтобы запустить при помощи Запада и ООН «пропагандистскую машину» и «разыграть продовольственную карту».

В Киеве оказались не готовы ставить под угрозу свои коммерческие коррупционные схемы. В результате украинцы сначала заблокировали процесс регистрации, не соглашаясь с нашими предложениями, а затем остановили все инспекции, включая выходящих судов (27 кораблей с 1,2 млн тонн груза на борту), — сообщила Захарова.

По ее словам, предложение РФ внести в регистрационные списки суда, которые направятся в нуждающиеся страны, в том числе в Африку, а также те, которые находятся в очереди не один месяц, «было встречено в штыки» украинскими представителями. Дипломат добавила, что именно после этого в Брюсселе и Вашингтоне заявили, что Москва нарушает свои обещания перед нуждающимися в зерне странами и блокирует 50 судов в Черном море.

Захарова возмутилась тем, что Украина и Запад не выполняют меморандума Россия — ООН и не предпринимают попыток соответствовать «высокопарным заявлениям об обеспечении глобальной продовольственной безопасности». Представитель МИД заявила, что они игнорируют изначальные гуманитарные цели стамбульских «пакетных» договоренностей и демонстрируют полное пренебрежение к нуждам стран в зерне и удобрениях.

Европейцы бросили все силы на удовлетворение растущих коммерческих аппетитов Киева и решение своих задач по «затариванию» складов дешевым украинским зерном, — подытожила дипломат.

Ранее страны G7 призвали Россию продлить зерновую сделку по экспорту продовольствия с Украины на неограниченный срок. Главы МИД «Большой семерки» высказались о недопустимости угроз мировым поставкам продовольствия.