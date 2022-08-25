Захарова: украинские «ребята перепутали ось с шестом» Захарова прокомментировала заявление руководителя офиса президента Украины о безопасности

Фото: ermaka2022/t.me

Андрей Ермак

Представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram прокомментировала недавнее заявление руководителя офиса украинского президента Андрея Ермака. Он сообщил, что после окончания спецоперации Украина должна стать не «просто членом» Европейского союза, а «осью, вокруг которой будет строиться новая система безопасности в Европе». Захарова отметила, что на Украине перепутали «ось с шестом».

Ребята перепутали ось с шестом, — написала представитель МИД РФ.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что есть лишь полтора сценария развития событий на Украине. По его мнению, либо Россия достигнет всех целей спецоперации, либо Киев ждет переворот с признанием ее итогов.

Медведев добавил, что аналитики всех мастей упражняются в подготовке прогнозов по украинскому конфликту. По его словам, прогнозы победы строят в Киеве и в «украинофильствующих» странах Запада, но на самом деле все это «вранье чистой воды» и «демагогия для обработки электората».