Захарова: Украине стоит готовиться к кризису, как на Гаити

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Мария Захарова

Украина должна быть готовой к глубокому кризису и разгулу бандитизма, как на Гаити, заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее мнению, такова судьба стран, попавших в зависимость от США.

Жертвами похищений, убийств и актов сексуального насилия со стороны вооруженных банд становятся уже тысячи гаитян. Полиция абсолютно бессильна, люди гибнут на улицах от рук бандитов. Именно так сейчас реализуется стратегический план Вашингтона для предотвращения конфликтов и продвижения стабильности на Гаити, — отметила дипломат.

Она уточнила, что по такому сценарию живут страны, «оказавшиеся в зоне влияния и зависимости от США». Захарова считает, что за последние полгода ситуация в западной части острова Гаити, где расположено одноименное государство, стала заметно хуже. Такое положение дел она назвала закономерным.

Если американцы взялись за улучшение жизни в другой стране, ждать беды, — подчеркнула представитель МИД.

Она напомнила, что и ООН пыталась исправить ситуацию на Гаити. Генсек организации предложил «ввести в страну не просто полицейский контингент, а международный спецназ». Тем самым были фактически подтверждены «данные Human Rights Watch о катастрофическом положении дел в государстве», добавила Захарова.

Она также указала на то, что эксперты-правозащитники при описании ситуации на Гаити используют «редкие и диковатые для международных документов» термины, например, «повсеместные изнасилования» и «экстремальный голод».

Ранее сообщалось, что более тысячи человек вышли на протесты против насилия вооруженных банд в столице Гаити Порт-о-Пренсе. Во время шествия люди поджигали автомобили, полиция в ответ применила слезоточивый газ. Только в июле в стране похитили 83 человека, 82 человека были убиты. За первые полгода 2023-го было зарегистрировано 300 случаев похищений женщин и детей.