Захарова указала на утрату Японией самостоятельности во внешней политике

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Публикация Японии «Белой книги по обороне» свидетельствует о том, что Токио обслуживает интересы Запада и движется к окончательной потере самостоятельности во внешней политике, говорится в опубликованном на сайте МИД РФ комментарии представителя дипведомства Марии Захаровой. Она подчеркнула, что позиционирование Москвы как военной угрозы со стороны Токио является лицемерным и напомнила, как милитаристская Япония 80 лет назад вступила в сговор с гитлеровской Германии, когда та оккупировала почти всю Европу. Дипломат назвала очевидным тот факт, что Японию тогда абсолютно не интересовала судьба европейских народов.

Подоплека подобных претензий к России хорошо известна. Администрация Фумио Кисиды движется к окончательной утрате самостоятельности во внешней политике, обслуживая интересы коллективного Запада. <...> 80 лет назад милитаристская Япония вступила в сговор с гитлеровской Германией, оккупировавшей практически весь европейский континент. <...> Очевидно, тогда Токио отнюдь не беспокоила судьба проживавших там народов, — говорится в публикации.

В конце июля представитель Минобороны КНР Тань Кэфэй прокомментировал упоминание России в японской «Белой книге по обороне», в которой говорится что стратегическое взаимодействие РФ и КНР вызывает «сильное беспокойство» с точки зрения обеспечения безопасности. Он заявил, что китайско-российское сотрудничество в сфере обороны не представляет угрозы ни для какой страны мира, а оборонное партнерство Москвы и Пекина направлено на поддержание мира и стабильности.