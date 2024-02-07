Захарова указала на трусость Швеции из-за решения по «Севпотокам» Захарова: Швеция остановила расследование по «СП» из-за боязни сказать правду

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Мария Захарова

Решение Швеции прекратить расследование по подрыву российских трубопроводов «Северные потоки» не поддается логике, Стокгольм боится раскрыть правду, заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова. По словам дипломата, которые приводятся на YouTube-канале министерства, шведские власти изначально демонстрировали нежелание разбираться в произошедшем и доводить дело до конца.

Что же это за одно оставшееся логическое объяснение? Боязнь раскрыть правду о том, что случилось с «Северными потоками» в экономической зоне Швеции, на самом деле и боязнь раскрыть правду не только как светлую истину, а конкретные детали найти и выявить об исполнителях этого теракта и заказчиках, — заявила Захарова.

Ранее о том, что Швеция намерена прекратить расследование ЧП на российских газопроводах, сообщила немецкая газета Süddeutsche Zeitung. Обозреватели предположили, что шведским следователям не удалось установить причастных к подрыву магистралей. По их мнению, прекращение дела может помочь Германии, если Швеция передаст собранные в ходе разбирательства материалы.

Позднее прокуратура Швеции подтвердила прекращение предварительного расследования дела о диверсии «Северных потоков». По данным ведомства, следствие пришло к выводу, что шведская юрисдикция не распространяется на этот случай, а граждане страны не были причастны к взрывам в Балтийском море.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее назвал примечательным решение Швеции завершить это расследование из-за невозможности установить виновных. По его словам, Германия потеряла очень важный актив в результате подрыва газопроводов и теперь будет интересно посмотреть, как подойдут к разбирательству в ФРГ.