Захарова указала на переменчивость США после удаления адреса посольства

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Американское посольство в Москве

США свойственна переменчивость мнений, и смена американским посольством в Москве адреса на географические координаты на официальном сайте является доказательством, написала в Telegram-канале представитель МИД РФ Мария Захарова. Она указала, что это произошло после того, как территорию возле здания дипмиссии решили переименовать в площадь ДНР.

Странно, когда только началось обсуждение смены их адреса, они были очень позитивно настроены на тему Донбасса и заявили буквально следующее: «Страна должна знать своих героев». А теперь вон как все оборачивается. С другой стороны, менять свое мнение на противоположное — в культуре современной внешней политики США, — написала Захарова.

Ранее посольство Соединенных Штатов в Москве решило убрать свой адрес с официального сайта. Теперь вместо названия площади, на которой расположено здание, на портале указаны географические координаты. На некоторых вкладках еще остается прежний адрес — Большой Девяткинский переулок, дом 8. В дипломатическом представительстве удаление адреса с сайта официально не комментировали.