Захарова: телеканалы Франции показывают выступление Путина в прямом эфире Захарова рассказала, что телеканалы Франции показывают выступление Путина в прямом эфире

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

«Информационная блокада» России Францией привела к тому, что все французские каналы транслируют выступление президента Владимира Путина в прямом эфире и переводят его, заявила в своем Telegram-канале представитель МИД России Мария Захарова. Она сыронизировала, что Москва лишь хотела обеспечить работу своих журналистов, однако ситуация сложилась даже лучше.

Во Франции выступление российского президента теперь дают в прямом эфире. Все французские каналы. Сами же и переводят. Мы о таком даже мечтать не могли. Просто хотели, чтобы корреспондентов RT France пускали в Елисейский дворец. И всё. Но, как говорится, насильно мил не будешь, — сыронизировала она.

Ранее суд ЕС общей юрисдикции отклонил иск RT France об отмене решений Совета ЕС, временно запрещающих каналу транслировать контент. В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены наступлением на свободу слова в Европе. По его словам, европейцы разрушают «идеалы, которые насаждают по всему миру». Он добавил, что в России примут аналогичные меры к иностранным каналам в стране, и «мягкой» позиции в этом отношении ждать не стоит.

В мае глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила за запрет вещания еще трем российским телеканалам. По ее словам, они не смогут распространять свой контент «где бы то ни было в ЕС и в какой бы то ни было форме, включая кабельное и спутниковое вещание, а также интернет».