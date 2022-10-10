Захарова сыронизировала над Зеленским, созвавшим встречу G7 Захарова: Зеленский планирует выступить на встрече G7 «c новым номером»

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала желание президента Украины Владимира Зеленского выступить на срочном саммите стран «Большой семерки» (G7), который планируют созвать на фоне ракетных ударов по украинским объектам критической инфраструктуры. По ее словам, он выступит перед собравшимися «с новым номером».

С новым номером, — написала Захарова.

Ранее стало известно, что Зеленский договорился с канцлером Германии Олафом Шольцем и главой Франции Эммануэлем Макроном о проведении срочной встречи «Большой семерки». Мероприятие пройдет 11 октября. Речь на нем пойдет о новых мерах, направленных на поддержку Украины, а также о закрытии неба над страной.

До этого украинский лидер записал видеообращение по поводу массированной ракетной атаки по городам страны. Он предупредил, что целью ударов являются энергетические объекты. По его словам, атакующие «стремятся к панике и хаосу» и хотят уничтожить энергосистему Украины. Также Зеленский призвал граждан оставаться в укрытиях, соблюдать правила безопасности и заверил, что благодаря военным все будет хорошо.