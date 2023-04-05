Захарова связала арест Трампа с кризисом либеральной системы

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Арест бывшего президента США Дональда Трампа, активно заявлявшего о намерении вновь баллотироваться в президенты, говорит о кризисе либерализма, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik. Она подчеркнула, что это тот самый случай, когда сначала система заявляет о себе как о свободной, однако в итоге заканчивается отрицанием себя.

Это и называется кризисом либерализма. Это тогда, когда система, которая заявлена в качестве абсолютно свободной, в которой нет ничего, что сдерживало бы выражение человеческих порывов, страстей никаким образом — и это возведено в культ ... заканчивает пожиранием или отрицанием самой себя, — заметила представитель ведомства.

Накануне Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам. В частности, речь идет о незаконных договоренностях Сторми Дэниэлс. Предполагается, что Трамп таким образом старался скрыть информацию об их связи.

Ранее стало известно, что Дональду Трампу по совокупности предъявленных обвинений может грозить максимальное наказание в 136 лет тюремного заключения. Об этом свидетельствуют подсчеты телеканала Fox News. При этом предполагается, что фактический приговор окажется намного мягче.