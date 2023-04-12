Захарова: США подтверждают свою причастность к подрывам «Северных потоков»

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Вашингтон, отрицая причастность США к подрывам «Северных потоков», только подтверждает версию журналиста Сеймура Херша, который писал об американском следе в терактах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что Штаты занимаются вбросом через прессу «неудобоваримых версий» и «различного рода измышлений», передает ТАСС.

Попытки американской стороны отделаться энергичным отрицанием озвученных фактов, вбрасывая через СМИ различного рода измышления и неудобоваримые версии вроде «причастности частных компаний» <...> вкупе с невнятными объяснениями американских сателлитов, как нельзя лучше подтверждают версию Херша, — сказала представитель внешнеполитического ведомства.

Захарова добавила, что российская сторона приложит все усилия для того, чтобы в итоге Запад не смог заглушить тему подрывов «Северных потоков».

Журналист Херш ранее опубликовал статью-расследование о диверсии на «Северных потоках», в которой предположил, что взрывы на газопроводах были организованы Вашингтоном при помощи партнеров по НАТО. По его версии, прошлым летом во время учений Baltops американские водолазы заминировали трубопроводы. Он отметил, что через три месяца механизм был приведен в действие норвежцами. Позднее журналист рассказал, что ЦРУ и разведку Германии попросили придумать альтернативную версию подрывов.