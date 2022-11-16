Захарова: США плевать на результаты исследования инцидента в Польше

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

США плевать на результаты расследования инцидента с падением ракеты в польской деревне Пшеводув, заявила представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале. Так она прокомментировала заявление администрации США, в котором Белый дом возложил ответственность за происшествие в Польше на Россию (вне зависимости от результатов расследования). Захарова отметила, что Вашингтону всегда есть на кого возложить ответственность по политическим мотивам.

Правительство США плевать хотело на результаты расследования. Так откровенно Белый дом об этом никогда не говорил. Правительству США всегда есть на кого «возложить ответственность» по политическим мотивам, — написала Захарова.

По мнению представителя МИД, именно потому, что правительство США не интересует объективные результаты расследований, в стране не раскрыты тысячи громких преступлений, включая убийство президента Кеннеди, и не предотвращены теракты 11 сентября, а американские политики «всегда выходят сухими из самых мокрых дел».

Ранее представитель Совбеза США Эйдриенн Уотсон сообщил, что вне зависимости от итогов расследования ответственность за падение ракеты в Польше несет Россия. При этом она отметила, что Вашингтон не получил информацию, которая бы противоречила предварительным выводам о том, что на территорию Польши упала украинская ракета.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что не сомневается в том, что упавшие в Польше ракеты не были украинскими. Он настаивает на том, что Украина должна быть допущена к месту трагедии.

Польские СМИ вечером 15 ноября сообщили, что две ракеты упали в поселке Пшеводув на востоке страны, но в заявлениях местных властей речь шла об одном снаряде. В польском МИД сначала подчеркнули, что ракета произведена в России, однако следом президент Анджей Дуда отметил, что Варшава не имеет точной информации о ее принадлежности. В Минобороны России заявили, что ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносили, а информацию польских СМИ назвали провокацией.