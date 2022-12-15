Захарова: США ответят за террор Украины против мирного населения России

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Американским властям не удастся уклониться от ответственности за террористические действия Украины против мирного населения России, заявила в ходе брифинга представитель МИД РФ Мария Захарова. При этом она напомнила о ряде атак диверсантов ВСУ и обстрелах российских населенных пунктов.

Дипломат отметила, что подобные действия осуществляются с одобрения США, «которые непосредственно участвуют в наведении артиллерийских и ракетных систем, предоставляют Вооруженным силам Украины спутниковую развединформацию». По ее словам, на фоне этой поддержки украинские политики уже заявляют о планах нанести удары по критической инфраструктуре чуть ли не в Подмосковье.

У Вашингтона, который фактически стал стороной конфликта, не получится уклониться от причастности к развязанному киевским режимом террору против мирного населения России и снять с себя ответственность за смерти и разрушения, причиненные американским оружием по американской наводке, — сказала Захарова.

Ранее западные СМИ сообщили, что США перестали удерживать Украину от ударов по территории России. Вашингтон лишь требует соблюдать Женевские конвенции. В Белом доме, в свою очередь, заявили, что США снабжают Украину оружием только в оборонительных целях и не поощряют Киев к операциям на территории РФ.