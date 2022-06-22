В МИД России надеются на скорое признание ДНР и ЛНР со стороны США Захарова выразила надежду на то, что США не будут затягивать с признанием ДНР и ЛНР

Фото: dan-news.info

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду на то, что США не будут затягивать с признанием ДНР и ЛНР после присвоения названия «площадь Донецкой Народной Республики» территории в Москве, рядом с которой находится американская дипломатическая миссия, сообщает РИА Новости.

Я надеюсь, что США теперь не будут затягивать с признанием молодых республик Донбасса. Потенциал там отличный, промышленный, про кадры вообще не говорю, — сказала Захарова.

Ранее жители столицы в рамках проекта «Активный гражданин» выбрали название для безымянной территории. В опросе приняли участие 278 684 человека, из которых 44,69% проголосовали за вариант «площадь Донецкой Народной Республики», 31,54% — за «площадь Защитников Донбасса», 8,33% высказались за «площадь Героя России Владимира Жоги».

Власти Москвы уточнили, что в случае победы первого варианта в столице появится объект, который будет назван в честь Луганской Народной Республики. Им может стать площадь или улица. Позднее на сайте мэра Москвы Сергея Собянина было опубликовано сообщение об официальном присвоении площади близ посольства США названия Донецкой Народной Республики.