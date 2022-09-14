Захарова: США накрыла диктатура либерализма

Фото: Министерство иностранных дел России

Мария Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова заявила о диктатуре либерализма, которая накрыла США. Высказывание дипломата, которое она опубликовала в своем Telegram-канале, стало ответом на словесную перебранку президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа. Захарову возмутили высказывания политиков, из-за чего она засомневалась в состоятельности американской государственной системы.

Эту систему они защищают поставками оружия на Украину? Эту систему они называют «демократией»? Эту систему считают образцом для подражания? Обратите внимание: и тот, и другой сказали об одном и том же, только каждый со своей стороны — США накрыла диктатура либерализма, — возмутилась Захарова.

В канун президентской гонки в США в 2020 году во время интервью телеканалу MSNBC Байден сравнил Трампа с начальником управления пропаганды в нацистской Германии Йозефом Геббельсом.

Ранее бывший конгрессмен США Тулси Гэббард рассказала о риске начала гражданской войны на территории страны из-за представителей Демократической партии. Политик ужаснулась словам демократов, приравнявших штурм Капитолия сторонниками американского экс-главы Дональда Трампа к терактам 11 сентября.