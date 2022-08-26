Захарова: США и Киев оформляют передачу оружия как покупку хомута и сала

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале сравнила договоры сделок о поставках вооружения США Украине с покупками в «жмеринском сельпо». Таким образом дипломат отреагировала на заявление исполняющего обязанности генерального инспектора Пентагона Шона О'Доннелла о том, что согласно документам, оружие поступает Киеву, но вот где оно в итоге окажется, мало кто знает.

Несмотря на высокотехнологичные подходы США, ВСУ настояли на том, чтобы квиточки были подписаны от руки. <...> Речь идет о современных и дорогих образцах вооружений, а оформляют его как покупку хомута и сала в жмеринском сельпо, — написала Захарова.

По мнению Захаровой, О'Доннелл понимает, что оружие по документам «спишут» как безвозвратно утерянное. Дипломат напомнила, что исполняющий обязанности инспектора Пентагона заявил, что при помощи аудита необходимо проверить, где в итоге оказываются поставки.

Таким образом уже подлежат проверке 7800 отдельных контрактов на сумму более 2,2 млрд долларов США. С учётом анонсированных Джо Байденом вчера дополнительных трат, работы у Шона О'Доннелла только прибавится, — считает Захарова.

Ранее О'Доннелл заявил, что система передачи оружия Киеву нуждается в тестировании, поскольку украинские чиновники могут не знать, где именно окажется переданное Вашингтоном оружие. В числе основной причины трудностей с учетом чиновник назвал ведение документации на бумажных носителях.