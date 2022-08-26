Представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале сравнила договоры сделок о поставках вооружения США Украине с покупками в «жмеринском сельпо». Таким образом дипломат отреагировала на заявление исполняющего обязанности генерального инспектора Пентагона Шона О'Доннелла о том, что согласно документам, оружие поступает Киеву, но вот где оно в итоге окажется, мало кто знает.

Несмотря на высокотехнологичные подходы США, ВСУ настояли на том, чтобы квиточки были подписаны от руки. <...> Речь идет о современных и дорогих образцах вооружений, а оформляют его как покупку хомута и сала в жмеринском сельпо, написала Захарова.

По мнению Захаровой, О'Доннелл понимает, что оружие по документам «спишут» как безвозвратно утерянное. Дипломат напомнила, что исполняющий обязанности инспектора Пентагона заявил, что при помощи аудита необходимо проверить, где в итоге оказываются поставки.

Таким образом уже подлежат проверке 7800 отдельных контрактов на сумму более 2,2 млрд долларов США. С учётом анонсированных Джо Байденом вчера дополнительных трат, работы у Шона О'Доннелла только прибавится, — считает Захарова.

Ранее О'Доннелл заявил, что система передачи оружия Киеву нуждается в тестировании, поскольку украинские чиновники могут не знать, где именно окажется переданное Вашингтоном оружие. В числе основной причины трудностей с учетом чиновник назвал ведение документации на бумажных носителях.

 