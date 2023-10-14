Захарова: США довели ситуацию на Ближнем Востоке до точки невозврата

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

США выступали гарантом безопасности на Ближнем Востоке, однако именно они довели ситуацию в регионе до точки невозврата, написала в Telegram-канале представитель МИД РФ Мария Захарова. Таким образом она отреагировала на решение Госдепа позволить американским госслужащим и их семьям покинуть Израиль на фоне беспрецедентной обстановки в области безопасности.

Гарант безопасности в регионе довел безопасность до точки невозврата. И снова никто в Вашингтоне не ответит за свои злодеяния, провокации и инсценировки? — написала Захарова.

Ранее представитель МИД сообщила, что распространяемая Западом информация о том, что Россия причастна к снабжению вооружением палестинского движения ХАМАС, является спекуляцией. По ее словам, РФ имеет одну из самых эффективных систем экспортного контроля военной техники. При этом США ведут себя крайне безответственно, поставляя Киеву оружие, добавила она.

Также Захарова сообщила, что МИД прорабатывает возможности эвакуации россиян и граждан государств СНГ из зоны боевых действий палестино-израильского конфликта. Она добавила, что Москва призывает обе стороны к урегулированию ситуации и с обеспокоенностью констатирует драматическое развитие ситуации.