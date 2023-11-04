Захарова сравнила слова Жан-Пьер об Украине с детской игрой Захарова: слова Жан-Пьер о помощи Украине напоминают игру про сороку-белобоку

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С детской игрой сравнила слова пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о помощи Украине официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По мнению российского дипломата, высказывание представителя американской администрации сродни истории про сороку-белобоку.

Ранее Жан-Пьер сообщила о том, что США начинают передавать Украине меньшие пакеты военного имущества из наличия Пентагона. Пресс-секретарь объяснила подобное решение необходимостью «растянуть возможности поддерживать Украину на максимально долгий срок».

Напоминает детскую игру «Сорока-белобока кашу варила, деток кормила: этому дала, этому дала, а этому не дала», — написала Захарова в личном Telegram-канале.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что Украина получит новый пакет военной помощи в размере $125 млн, хотя за несколько дней до этого обещал $150 млн. Все вооружение, которое передадут Вооруженным силам Украины, предоставит Пентагон. Госсекретарь США также подтвердил приверженность Вашингтона поддержке Украины. По его словам, коалиция западных стран продолжит помогать Киеву, пока это будет необходимо.