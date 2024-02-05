Захарова сравнила ситуацию с отставкой Залужного с нашумевшим сериалом Захарова сравнила ситуацию с увольнением Залужного с «Санта-Барбарой»

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Ситуация с отставкой главкома ВСУ Валерия Залужного напоминает американскую дневную мыльную оперу, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. В своем Telegram-канале дипломат пошутила, что для просмотра этого сериала нужно много попкорна.

У кого ТВ-программа? Когда сериал «Санта-Залужный-Барбара» заканчивается? Хорошо, что у нас урожай кукурузы рекордный — попкорна хватит, — заметила она.

Ранее Захарова предположила, что США могут прослушивать президента Украины Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного. Так она прокомментировала публикацию газеты The Washington Post с подробностями скандального разговора об отставке главнокомандующего украинскими войсками. Представитель МИД не исключила, что участники диалога могли и сами «донести американцам» его итоги.

Между тем американский журналист Сеймур Херш уверен, что Зеленский хочет уволить Залужного из-за того, что последний тайно обсуждает с Западом перспективы прекращения огня и завершения конфликта с Россией. По его словам, эти переговоры продолжаются с прошлой осени.

Зеленский тем временем признался, что размышляет о замене главкома ВСУ. Политик пояснил, что такие меры он рассматривает как способ «перезагрузить» страну и дать импульс новому началу.