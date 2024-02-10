Захарова сравнила с анекдотом отказ Гутерриша смотреть интервью с Путиным

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале сравнила с анекдотом отказ генсека ООН Антониу Гутерриша смотреть интервью с президентом России Владимиром Путиным. Она задалась вопросом, не игнорирует ли аналогичным образом руководство организации другие острые международные события.

Не анекдот. Теперь понятно, почему многие полагают, что ООН в глубочайшем кризисе. Неудивительно и то, что мы уже полтора года не можем получить от Антониу Гутерриша список «жертв» инсценировки в Буче, — написала Захарова.

Ранее на брифинге в ООН представителю генсека задали вопрос, ознакомился ли Гутерриш с интервью российского лидера американскому журналисту Такеру Карлсону. В ответ тот заявил, что руководитель организации не смотрит телевизор, а предпочитает читать книги.

Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Карлсон предал своих зрителей и слушателей по всему миру, когда решил взять интервью у президента России. Он назвал интервью отвратительным и обвинил журналиста в «раболепии» перед российским лидером.

Интервью Путина за сутки после размещения на странице Такера Карлсона в соцсети Twitter (X) набрало более 150 млн просмотров. Под публикацией оставлено свыше 860 тысяч пометок «нравится». Число репостов при этом составляет 269 тысяч. На YouTube-канале Карлсона количество просмотров превысило 10 млн. За два часа разговора Владимир Путин ответил примерно на 60 вопросов, если считать уточнения со стороны его собеседника.