Захарова сравнила риторику США по Украине с хитростью волка из сказки

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik назвала ложью заявления США о том, что они не ищут конфликта с Россией. Она сравнила политику Вашингтона с хитростью волка из сказки «Волк и семеро козлят». Дипломат также упрекнула США в том, что они продолжают поставлять вооружение Украине и требуют деэскалации ситуации в регионе.

Помните: «Козлятушки-ребятушки, ваша мать пришла, молочка принесла», дверь только откройте и пустите. Вот, примерно то же самое. Это история про то, как «миролюбивые» США, которые своими руками совершили два антиконституционных государственных переворота на Украине, и поставляя туда вооружения, и проплачивая все виды военно-технической поддержки киевского режима, заявляют о мире. Шнобелевская премия мира, — сказала Захарова.

Представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что ничего кроме лицемерия за фальшивыми призывами США к миру на Украине не стоит. Дипломат также отметила, что от администрации главы США Джо Байдена продолжают поступать противоречивые сигналы, в которых спекуляции насчет «российской ядерной угрозы» чередуются с уверениями в заинтересованности Соединенных Штатов в мире.

Президент США Джо Байден осудил массированные ракетные удары ВС РФ по городам Украины, сообщается в заявлении Белого дома на официальном сайте. Он отметил, что это лишь укрепляет решимость Вашингтона поддерживать Киев «сколько потребуется».