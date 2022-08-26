Захарова сравнила решение Шольца о легализации марихуаны с отказом от газа

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Предложение принять закон о легализации наркотиков похоже на отказ от российского газа, такое мнение в своем Telegram-канале выразила представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя инициативу канцлера Германии Олафа Шольца разрешить употребление запрещенных веществ. По мнению российского дипломата, власти ФРГ понимают губительность своих решений в обоих случаях, однако все равно их принимают.

Наркотики — зло, ведущее к деградации, но при этом время требует их узаконить.​ Это продолжение логической цепочки, начавшейся с нелепых заявлений об энергетике: газ нужен для жизни людей и развития страны, но мы от него будем отказываться. <...> Саморазрушение Запада и его сателлитов идёт по плану. По западному плану, — написала Захарова.

Дипломат напомнила, что недавно на Украине задержали так называемого «поставщика кокаина соратникам» президента республики Владимира Зеленского. По данным издания Страна.ua, им оказался Юрий Чернецкий, однако официального подтверждения, что это он, нет. Захарова отметила, что 48-летнего мужчину задержали с 20 пакетами запрещенного на Украине вещества.

У дилера есть прекрасный шанс объявить себя спецпредставителем Германии по легализации наркотиков, — сыронизировала дипломат.

Накануне Шольц на встрече с согражданами в Магдебурге заявил, что в ФРГ намерены в ближайшее время легализовать употребление марихуаны. По его словам, представители власти пришли к мнению, что времена меняются, а значит, разрешить курение «травки» должны уже «в этот законодательный период».