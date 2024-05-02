Захарова сравнила правительство Украины с «Аль-Каидой» Захарова: Лондону нужно готовиться к ударам Киева по Британии его же оружием

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Мария Захарова

Великобритании следует опасаться, что Украина может начать наносить удары по территории страны их же оружием, написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, киевские власти можно сравнить с «выкормленной» Западом террористической группировкой «Аль-Каида» (организация признана в России террористической, деятельность запрещена).

Пусть готовится к тому, что киевский режим будет наносить удары британским орудием по территории Британии, как в свое время сделали выкормленные западниками террористы «Аль-Каиды», — отметила дипломат.

Такими словами Захарова отреагировала на заявление главы МИД Британии Дэвида Кэмерона о «праве» Киева наносить удары по территории РФ британским оружием. При этом через два часа после выступления министра Великобритании статья об этом была удалена с сайта агентства Reuters.

На наших глазах разворачивается «чисто английское убийство». Уверена, он это сказал. Но резонанс, который вызвало данное заявление, вынудило Лондон дать заднюю и принести в жертву Reuters, — обратила внимание представитель МИД РФ.

Ранее министр иностранных дел Великобритании признал, что Лондону ради поддержки ВСУ пришлось опустошить собственные арсеналы. По словам дипломата, Соединенное Королевство продолжит поддерживать Киев, ежегодно выделяя ему по 3 млрд фунтов ($3,74 млрд), пока в этом будет необходимость.