Захарова сравнила экологов с рыбами из-за ситуации с Японией в Тихом океане Захарова осудила экологов из-за молчания по поводу сброса воды с «Фукусимы» в океан

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Глава МИД России Мария Захарова сравнила экологические организации с рыбами из-за молчания по поводу ситуации со сбросом миллионов тонн радиоактивной воды с японской АЭС «Фукусима-1». В своем Telegram-канале дипломат намекнула на продажность экологов.

Сейчас речь идет о чем-то серьезном. О сливе почти полутора миллионов тонн ядовитой морской воды, зараженной тритием, а также углеродом-14, калием-40, стронцием-90, йодом-129, изотопами цезия и плутония. <...> Интересно, почем нынче молчание ведущих мировых экологических организаций? — написала Захарова.

Ранее сообщалось, что решение правительства Японии начать сброс в океан очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС «Фукусима-1» вызывает понимание у 67% граждан страны. Таким образом уровень поддержки вырос на 9% в сравнении с предыдущим месяцем. В то же время 25% японцев не понимают, что заставило правительство пойти на подобный шаг. При этом уровень поддержки правительства во главе с премьер-министром Фумио Кисидой вырос на два процентных пункта и составил 42%. Число тех, кто относится к кабмину негативно, снизилось на один пункт — до 50%. В опросе приняли участие порядка 850 человек.