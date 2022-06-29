Захарова: спецслужбы Украины готовят провокации против журналистов в России

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Мария Захарова

Спецслужбы Украины долго работают в российской журналистской среде и готовят провокационные акции против журналистов, сказала представитель МИД РФ Мария Захарова, которую цитирует RT. Дипломат добавила, что таким образом официальный Киев пытается еще раз запугать россиян.

Украинские спецслужбы давно и очень плотно работают в журналистской среде, придумывая страшные провокационные акции, — заявила Захарова.

Она отметила, что все такие попытки запугивать российских журналистов лишний раз говорят о том, насколько беззаконно действует киевский режим, основанный на человеконенавистничестве.

Ранее Захарова заявила, что предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Европейский союз (ЕС) направлено на освоение территории этой страны. Она напомнила, что о подобном характере решений заявляли и сами представители объединения, отмечая, что Украина не соответствует критериям членства в ЕС.