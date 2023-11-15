Захарова: советы Запада мешают Армении помириться с Азербайджаном

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Советы Запада препятствуют выполнению трехсторонних договоренностей по примирению Еревана и Баку, заявила представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. По ее словам, речь в том числе идет о завершении работ по разблокированию коммуникаций в Закавказье. Выступление дипломата транслируется на официальном сайте ведомства.

2 июня на 12-м заседании трехсторонней рабочей группы был зафиксирован существенный прогресс в переговорах. В частности, было достигнуто общее понимание относительно восстановления и организации железнодорожного сообщения между Арменией и Азербайджаном. <...> Но опять армянскому руководству что-то помешало финализировать договоренности на бумаге. Мы хорошо знаем, что помешало — это «добрые» советы западных друзей нынешнего руководства в Армении, — заявила Захарова.

Дипломат добавила, что США и ЕС неоднократно выступали «гарантами» в различных процессах, связанных с отношениями Армении и Азербайджана, но никаких существенных успехов при посредничестве Вашингтона, однако, добиться не удалось. По словам представителя МИД, Армения действует по наводке США и Евросоюза, рискуя оказаться отрезанной от будущей региональной конфигурации.

Также Захарова предостерегла премьер-министра Армении Никола Пашиняна от стремления «усидеть на двух стульях». По ее словам, это не доведет до добра и может обернуться «порабощением страны».