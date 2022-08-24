Захарова сравнила убийство Дугиной с терактом в Беслане и «Норд-Остом»

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Сотрудники полиции на месте происшествия, где была убита журналист и политолог Дарья Дугина

Убийство политолога Дарьи Дугиной и реакция стран Запада на него лишний раз доказывает предвзятое отношение к России, заявила в эфире радио Sputnik представитель МИД России Мария Захарова. Она утверждает, что в моменты, когда в городах России проводились теракты, Европа и Соединенные Штаты «издевались точно так же». В качестве примера она привела «Норд-Ост» и теракт в Беслане.

Мы с вами прожили девяностые. Мы с вами помним, как издевались многие из международного сообщества, когда наша страна проходила Беслан, «Норд-Ост», улицу Гурьянова и многое другое, потому что теракты проходили во всех городах страны, — рассказывает Захарова.

Она отмечает, что тогда Москва смогла простить подобное поведение, и сейчас тоже, однако страны Запада продолжают неуважительно вести себя по отношению к России. Тем не менее Москва готова возобновить взаимовыгодное сотрудничество со своими западными партнерами, отметила дипломат.

Дарья Дугина погибла вечером 20 августа в Одинцовском городском округе. Она ехала на автомобиле Toyota Land Cruiser, когда на полном ходу сработало взрывное устройство, после чего машина загорелась. По версии ФСБ, к ее гибели причастны спецслужбы Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не причастен к гибели Дугиной. Он подчеркнул, что дочь российского философа не была гражданкой Украины и не находилась на территории страны в момент смерти.

Захарова назвала слова Зеленского ложью. Сенатор Ольга Ковитиди в свою очередь призвала объявить Украину государством-террористом и предложила добавить к целям спецоперации борьбу с терроризмом.