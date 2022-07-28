Захарова пообещала Зеленскому, что часть Украины будут называть Русью Захарова попросила Зеленского не обижаться на то, что часть Украины будет называться Русью

Фото: Министерство иностранных дел РФ

Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале заявление президента Украины Владимира Зеленского, который назвал свою страну единственной законной наследницей Киевской Руси. Она назвала слова Зеленского свидетельством того, что в будущем часть Украины будут называть Русью.

Княже Володимир, тогда чур не обижаться, что часть Украины будут называть Русью. Сам сказал. Молодец, — сыронизировала Захарова.

Поводом для заявления Захаровой стали слова Зеленского в видеообращении по случаю Дня украинской государственности, которые приводит ТАСС. Президент назвал Украину неделимой и независимой страной, которой минимум полторы тысячи лет, добавив, что Украина является «единственной законной наследницей Киевской Руси и ее правителей, начиная с Аскольда и Дира».

28 июля 2022 года впервые отмечается День украинской государственности. Он учрежден по инициативе Зеленского в прошлом году и отмечается в День Крещения Руси (на Украине этот день переименован в День Крещения Киевской Руси — Украины). Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина таким образом приватизировала День Крещения Руси и подобных «инициатив» следует ожидать от неё и дальше. Он предположил, что в дальнейшем Зеленский решит, что Новый год отмечать можно только на Украине, «потому что остальное — это не украинское».