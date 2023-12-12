Захарова раскрыла позицию Дании в расследовании взрывов на СП Захарова: Дания отказала РФ в правовой помощи по взрывам на «Северных потоках»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дания ответила в декабре отказом в предоставлении России правовой помощи в расследовании терактов на «Северных потоках», заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По словам дипломата, которые приводит ТАСС, это лишь подтвердило курс датских властей на сокрытие правды об истинных заказчиках и исполнителях теракта.

Мы получили от Дании в декабре отказ генеральной прокуратуры этой страны в ответ на обращение Генеральной прокуратуры РФ о правовой помощи в расследовании диверсий на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», — сообщила Захарова.

Дипломат добавила, что ответ королевства был ожидаем. По ее словам, Копенгаген, как и раньше, сослался на абсурдное утверждение о том, что исполнение российского запроса якобы может поставить под угрозу безопасность Дании.

Взрыв на экспортных газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошел 26 ноября. Следователи из Германии, Дании и Швеции не исключают, что он мог стать результатом диверсии.

По данным издания The Washinton Post, координатором подрыва газопроводов являлся бывший командир одной из частей ВСУ 48-летний полковник Роман Червинский. Он получал приказы от украинских чиновников, докладывавших лично командующему ВСУ Валерию Залужному.