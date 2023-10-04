Захарова подтвердила встречу России, США и ЕС по Карабаху

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Евросоюз и США обращались к России для проведения встречи по поводу Карабаха, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, предложение о переговорах поступало еще до начала антитеррористической операции Азербайджана, передает ТАСС.

Насчет секретных (переговоров США, ЕС и РФ по Карабаху — NEWS.ru) я не знаю. К нам обратились США и ЕС инициативно, просили провести встречу, я бы сказала даже провести контакты, и их цель была обозначена в ходе встречи. Стороны обменялись точками зрениями на ситуации. Вот и все, — рассказала Захарова.

Дипломат уточнила, что в рамках отдельной встречи представителей был проведен рядовой обмен мнениями. Ничего секретного на этих переговорах не обсуждалось, добавила она. Если западные СМИ разыграют эту встречу как «некую провокативную историю», значит это изначально и было целью США и Евросоюза, отметила Захарова.

Будем смотреть за тем, как Запад все это будет сейчас подавать, отсюда будут понятны и цели, изначально стоявшие перед ними, — констатировала дипломат.

Ранее о «секретных переговорах» России, Евросоюза и США по Карабаху сообщило издание Politico. Собеседники газеты утверждали, что стороны обсудили пути обеспечения прохода грузовиков с продовольствием и топливом для помощи жителям региона.