Захарова сообщила о смерти российского дипломата Захарова сообщила о смерти бывшего посла России в Болгарии Анатолия Потапова

Бывший посол России в Болгарии, экс-замминистра иностранных дел России Анатолий Потапов скончался на 82-м году жизни после скоротечной болезни, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале, приложив письмо действующего посла России в Болгарии Элеоноры Митрофановой. По ее словам, смерть дипломата наступила 1 июня. Прощание с ним состоится 4 июня в траурном зале ЦКБ в 11:30.

1 июня на 82-м году жизни после скоротечной болезни не стало Чрезвычайного и Полномочного Посла в отставке Анатолия Викторовича Потапова. В разные периоды жизни он занимал руководящие посты в администрации президента, был заместителем Министра иностранных и заместителем Министра по делам СНГ, Послом в Болгарии, — написала она.

Захарова отметила, что впервые увидела Потапова, когда училась в школе при посольстве России в Китае. По ее словам, тогда он занимал должность советника и с энтузиазмом выполнял свою работу. Представитель МИД РФ описала его как хорошего человека, надежного товарища, а также профессионала своего дела.

К своему сообщению Захарова прикрепила фото обращения Митрофановой к родным и близким своего предшественника. Посол выразила им соболезнования, отметив, что Потапов на посту в Болгарии смог сохранить «добрые отношения» между народами двух стран в не самые простые годы.