Захарова сообщила, что Ватикан извинился за слова о чеченцах и бурятах

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Представители Ватикана принесли извинения за высказывания папы римского Франциска в отношении чеченцев и бурят, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что инцидент исчерпан и Россия рассчитывает на конструктивное взаимодействие со Святым престолом.

РФ получила от Ватикана извинения за высказывания понтифика в адрес чеченцев и бурят, — сказала Захарова.

Ранее папа римский Франциск заявил, что больше всего жестокости в сражениях на Украине он видит среди людей, которые, по его словам, не придерживаются русской традиции. В качестве примера понтифик привел такие народности, как чеченцы и буряты. Глава МИД России Сергей Лавров назвал слова папы римского «нехристианскими». Он отметил, что подобные высказывания не повышают авторитет Ватикана, а также не способствуют урегулированию украинского конфликта.

Позднее глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал папу римского за негуманные стремления. Он посоветовал главе католической церкви проявлять «более миролюбивую риторику», воздержаться от ненависти и перестать сеять межнациональную рознь.