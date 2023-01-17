«Дипломатия политических трупов»: Захарова раскритиковала работу ОБСЕ Захарова назвала молчание уполномоченных ОБСЕ дипломатией политических трупов

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе занимается дипломатией «политических трупов», поскольку ее уполномоченные молчат, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Соловьев Live». Она добавила, что ОБСЕ перестала реагировать на материалы, которые направляет в организацию российская сторона.

На самом деле это такая дипломатия, простите меня, уже политических трупов. Уполномоченные (ОБСЕ), которые занимаются тем или иным мандатом, мертвы, их не слышно и не видно. И, к сожалению, это не нейтральный процесс, — сказала дипломат.

Захарова пояснила, что отсутствие реакции ОБСЕ на материалы, отправляемые российской стороной не связано со вступлением Терезы Рибейру в должность представителя организации по свободе СМИ, поскольку такая политика была уже сформирована внутри ее председательства.

Ранее Захарова упрекнула ОБСЕ за отсутствие реакции на приговор журналисту Юрию Алексееву, вынесенный судом в Латвии. Дипломат назвала очевидной практику «зажима свободы слова и выражения мнений» в Латвии.

Посольство России в Латвии призвало ООН, ОБСЕ и Совет Европы обратить внимание на приговор Алексееву и завило, что в Латвии продолжается «беспощадное наступление на любое проявление инакомыслия».