Захарова сочла доклад МИД Латвии о «разгроме России» глупостью Захарова: включение «разгрома» РФ в список интересов МИД Латвии является нечеловеческой глупостью

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Доклад МИД Латвии, где «разгром России» рассматривается как одно из направлений политики страны, это «история про нечеловеческую глупость», заявила представитель российского дипведомства Мария Захарова. В эфире своей авторской программы на радио Sputnik дипломат указала, что власти стран Балтии сами не понимают, «что говорят».

Эта история не про моську, это история не про слона, это история про нечеловеческую глупость и неумение сложить не то что один плюс один, а один плюс ноль, — сказала представитель МИД РФ.

Захарова задалась вопросом, где логика, когда латвийская сторона говорит о выгоде поражения РФ и одновременно о своем нежелании принимать украинских беженцев.

Заявление о стремлении Латвии добиться поражения России ранее сделал глава МИД прибалтийской страны Эдгар Ринкевич. Он добавил, что поражение Москвы должно восстановить «мировой порядок и доверие к мультилатералистскому подходу к международным отношениям».

В декабре 2022 года Ринкевич заявлял, что Киеву «нужно позволить» атаковать места базирования ракет, которыми наносятся удары по критической инфраструктуре Украины, и аэродромы России. При этом опасаться эскалации союзникам не следует, отметил он.