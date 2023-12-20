Захарова сочинила рождественскую песню

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова рассказала телеканалу «Беларусь-1», что сочинила рождественскую песню. Она сообщила, что в работе приняли участие ее белорусский коллега Анатолий Глаз и госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

Я не поэт-песенник, я не пишу стихи. Но у меня иногда рождаются какие-то строчки, иногда получается делать какие-то песни, музыкальные проекты. Была мечта сделать рождественскую песню с новогодним настроением, — сказала Захарова.

Дипломат призналась, что текст появился еще около 2,5 года назад. Все это время она находилась в поиске соавторов для написания подходящей музыки.

В Белоруссии ей посоветовали местный музыкальный продюсерский центр. Там для песни на стихи Захаровой подобрался и композитор, и молодая исполнительница. По словам дипломата, презентация трека пройдет 24 декабря в Москве.

Музыка белорусская, слова написаны на русском языке с эмоциональной окраской, — подчеркнула представитель МИД.

Ранее песни на слова Захаровой уже исполняли такие артистки, как Валерия, Любовь Успенская и Люся Чеботина, причем для последней она была написана на английском языке, что сама дипломат в шутку называла своим вкладом в импортозамещение. Также в июне художник Никас Сафронов рассказывал, что работает над клипом к песне на слова представителя МИД РФ.