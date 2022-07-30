Захарова снова напомнила о рецессии в США Захарова прокомментировала заявление Байдена о переизбрании на пост президента США

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале прокомментировала заявление Белого дома о намерении действующего президента США Джо Байден баллотироваться на второй срок. Она саркастически заметила, что в Соединенных Штатах сейчас нет проблем с экономикой, не растут цены и не дорожает бензин.

Рецессии в США нет. Путин лично контролирует в Америке цены на бензин. Байден собирается баллотироваться на следующий срок, — написала она.

29 июля стало известно, что Байден, несмотря на снижающиеся рейтинги и два квартала падения ВВП, собирается переизбраться в 2024 году. Об этом сообщила его пресс-секретарь Карин Жан-Пьер.

Что касается ВВП страны, он снижается второй квартал подряд, но в Штатах при этом предпочитают не называть ситуацию в экономике рецессией. Деятельность Байдена, согласно соцопросу, не одобряют в большинстве штатов.