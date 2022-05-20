Захарова: смягчение США санкций против Кубы носит ограниченный характер Захарова рассказала, что смягчение санкций США в отношении Кубы носит ограниченный и конъюнктурный характер

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Смягчение санкций США против Кубы пока носит конъюнктурный и ограниченный характер, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что жесткая экономическая «осада» Гаваны ещё не снята. Оценить истинный характер действий Вашингтона можно будет только после их практической реализации, говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечаем, что объявленные США меры хотя и идут в целом в правильном направлении, носят конъюнктурный и ограниченный характер. Они не снимают жесткую экономическую «осаду» Гаваны, не затрагивают введённых ранее рестрикций в отношении целого ряда кубинских организаций. <...> Судить об истинном характере и действенности предложенных Вашингтоном шагов можно будет только по итогам их практической реализации, — сказала Захарова.

Ранее стало известно, что США решили предоставлять кубинцам больше миграционных виз, чтобы они могли воссоединиться с проживающими в Америке родственниками. Белый дом также намерен способствовать «росту частного сектора Кубы». Для этого будет поддерживаться более широкий доступ к американским интернет-услугам, приложениям, а также платформам электронной торговли.

Власти США планируют предоставить кубинским предпринимателям новые возможности электронных платежей, а также отменить ограничения на денежные семейные переводы по $1 тыс. в квартал.