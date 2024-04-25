Захарова: СМИ Армении бессовестно перевирают слова Путина о Карабахе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Армянские СМИ бессовестно перевирают слова руководства России, которые затрагивают тему нормализации отношений между Баку и Ереваном, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, отвечая на вопрос NEWS.ru. Она отметила, что Азербайджан вернул собственные территории, признанные международным сообществом.

Эти тезисы вбрасываются в информационное пространство периодически. Абсолютно бессовестно перевираются слова, действия российского руководства, — сказала дипломат.

По ее словам, в СМИ республики продвигается тезис о том, что российский лидер Владимир Путин еще в 2020 году признал принадлежность Карабаха Азербайджану. Захарова напомнила, что именно благодаря личному участию президента РФ в том же году было принято трехстороннее заявление лидеров о прекращении огня и всех военных действий в зоне карабахского конфликта.

Представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что все высказывания президента РФ зафиксированы, поэтому непонятно, почему возникли эти вбросы. Также она добавила, что в 2022 году «именно армянское руководство признало Карабах азербайджанской территорией», что также подтверждено соответствующими цитатами.

Очевидно, что указанные вбросы, фейки призваны запутать армянскую и международную общественность, — резюмировала Захарова.

Ранее дипломат заявила о сожалениях со стороны Москвы о том, что Ереван продолжает допускать безосновательную публичную критику в адрес Организации Договора о коллективной безопасности. Так она прокомментировала заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что ОДКБ не отреагировала на нарушение армянской границы в 2021–2022 годах.