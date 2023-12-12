Захарова: смена Зеленского на Залужного ситуации не изменит

Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

Валерий Залужный

Замещение Владимира Зеленского на посту президента Украины главкомом ВСУ Валерием Залужным никак не повлияет на отношения страны с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru в ходе брифинга. Она отметила, что наибольшая часть национальных деятелей на Украине зависимы от политики США.

Нельзя путать украинских военных с украинскими марионетками Вашингтона. Если речь идет о тех, кто осуществляет национальную политику, те, кто действует в интересах Украины, как государства и украинцев, как народа, тогда их действительно можно квалифицировать как военных. А если речь идет о проплаченных Вашингтоном деятелях <...>, то их кроме как марионеточными героями назвать не получается. <...> Возможная смена Зеленского на Залужнаого ситуацию не изменит. Все они в разряде марионеток в руках своих хозяев — Штаты и сателлиты, Британия. Из этого круга выделять самостоятельную фигуру практически невозможно, — заявила Захарова.

В первые дни СВО президент России Владимир Путин заявил, что Москве будет легче договориться с украинскими военными. Глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что все больше данных о возможной смене власти на Украине. В этой связи часто называют имя главкома ВСУ Валерия Залужного.