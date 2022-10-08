Захарова: слова Зеленского доказывают необходимость спецоперации Захарова: слова Зеленского о «превентивном ударе» доказали необходимость спецоперации

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что слова президента Украины Владимира Зеленского о «превентивном ударе» НАТО по РФ и последовавшие затем разъяснения подтвердили тезисы Москвы об исходящей из Киева угрозы для России. Необходимость проведения спецоперации была подтверждена на Украине, отметила она в эфире телеканала ТВЦ.

Захарова указала на то, что после слов Зеленского его пресс-секретарю пришлось дополнительно объяснять позицию киевских властей. Тем самым в Киеве только усугубляют ситуацию, которая «вызвала волны по всему миру», считает она.

Они подтверждают те тезисы, которые говорила Москва в феврале и в марте, объясняя всю сложившуюся ситуацию именно намерением киевского режима нанести удар либо стать плацдармом для нанесения удара [по территории России], — подчеркнула представитель МИД.

Ранее главный редактор итальянской газеты Il Fatto Quotidiano Марко Травальо заявил, что Владимир Зеленский «вышел из-под контроля своих создателей». И это, считает журналист, теперь влечет множество проблем для ЕС. Травальо отметил, что «бесконечные запросы и претензии» украинского лидера не следует принимать к исполнению как догму.