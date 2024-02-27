Захарова сделала вывод из слов представителя Госдепа об Израиле Захарова указала на отсутствие суверенности у подчиняющихся США стран

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

В США признались, что диктуют свою волю только не суверенным странам, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. Таким образом она прокомментировала слова чиновника Госдепа Мэтью Миллера о том, что Израиль — суверенная страна, а США «не диктуют суверенным странам то, что они должны делать».

Золотые слова! Вывод: страны, которым США диктуют то, что они должны сделать, — не суверенные страны, — написала Захарова.

До этого США применили право вето в Совете Безопасности ООН и заблокировали проект гуманитарной резолюции ОАЭ с требованием о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. За принятие проголосовали 13 из 15 членов СБ, включая РФ и КНР. Великобритания воздержалась. Заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд пояснил, что данная резолюция «оторвана от реальности», поскольку она не включает в себя осуждение радикального палестинского движения ХАМАС.

Вице-президент США Камала Харрис ранее на Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что Израиль должен прилагать больше усилий для предотвращения жертв среди мирного населения Палестины в ходе военных операций в секторе Газа. По ее словам, Вашингтон был категоричен в вопросе доставки гуманитарной помощи в регион.